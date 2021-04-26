В Україні за минулу добу зафіксовано 5062 нові випадки COVID-19. Захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 061 особа;

летальних випадків – 195;

одужало – 6 910 осіб;

здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 030 333 особи;

одужало – 1 579 438 осіб;

летальних випадків – 42 518;

проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.

1 114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні.

528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;

Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;

Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;

Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;

Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;

Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;

Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;

Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;

Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;

Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;

Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;

Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;

Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;

Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;

Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;

Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;

Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;

Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.