Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 061 особа;
- летальних випадків – 195;
- одужало – 6 910 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 030 333 особи;
- одужало – 1 579 438 осіб;
- летальних випадків – 42 518;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.
1 114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні.
528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;
Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;
Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;
Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;
Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;
Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;
Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;
Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;
Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;
Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;
Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;
Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;
Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;
Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;
Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;
Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;
Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;
Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;
Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;
Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;
Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;
Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;
Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;
Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.
- Станом на 24 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже на тисячу більше одужань за добу.