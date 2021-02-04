Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 893 особи;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 9 933 особи;
- здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 232 246 осіб;
- одужало – 1 055 406 осіб;
- летальних випадків – 23 229;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 342 випадки;
Вінницька область – 235 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 159 випадків;
Житомирська область – 282 випадки;
Закарпатська область – 299 випадків;
Запорізька область – 253 випадки;
Івано-Франківська область – 354 випадки;
Київська область – 189 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 77 випадків;
Львівська область – 308 випадків;
Миколаївська область – 97 випадків;
Одеська область – 163 випадки;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 133 випадки;
Тернопільська область – 222 випадки;
Харківська область – 299 випадків;
Херсонська область – 55 випадків;
Хмельницька область – 429 випадків;
Черкаська область – 182 випадки;
Чернівецька область – 177 випадків;
Чернігівська область – 134 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.
- Станом на 3 лютого в Україні підтверджено понад 3 тисячі нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.