Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 269 осіб;
- виписано з лікарень – 3 174 особи;
- летальних випадків – 227;
- одужало – 17 102 особи;
- здійснено тестувань за добу – 77 685 (зокрема методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 165 233 особи;
- одужало – 1 899 446 осіб;
- летальних випадків – 48 696;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 914 382.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 477 випадків;
Вінницька область – 128 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 457 випадків;
Донецька область – 336 випадків;
Житомирська область – 115 випадків;
Закарпатська область – 67 випадків;
Запорізька область – 276 випадків;
Івано-Франківська область – 98 випадків;
Київська область – 336 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 239 випадків;
Миколаївська область – 237 випадків;
Одеська область – 130 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 309 випадків;
Сумська область – 167 випадків;
Тернопільська область – 108 випадків;
Харківська область – 567 випадків;
Херсонська область – 110 випадків;
Хмельницька область – 178 випадків;
Черкаська область – 169 випадків;
Чернівецька область – 62 випадки;
Чернігівська область – 53 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.
- Станом на 15 травня в Україні підтверджено понад 6,7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 2,5 рази більше одужань за добу.