В Україні за минулу добу зафіксовано 5159 нових випадків COVID-19. Захворіли 463 дитини та 129 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 086 осіб;

летальних випадків – 137;

одужало – 2 156 осіб;

здійснено тестувань за добу – 63 973 (зокрема методом ПЛР – 30 563, методом ІФА – 7 718);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 355 805 осіб;

одужало – 2 233 573 особи;

летальних випадків – 55 056;

проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 399 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 134 випадки;

Дніпропетровська область – 422 випадки;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 82 випадки;

Закарпатська область – 79 випадків;

Запорізька область – 202 випадки;

Івано-Франківська область – 96 випадків;

Київська область – 236 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 346 випадків;

Львівська область – 518 випадків;

Миколаївська область – 61 випадок;

Одеська область – 419 випадків;

Полтавська область – 163 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 86 випадків;

Харківська область – 486 випадків;

Херсонська область – 72 випадки;

Хмельницька область – 139 випадків;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 212 випадків;

Чернігівська область – 61 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).