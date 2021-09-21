Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 086 осіб;
- летальних випадків – 137;
- одужало – 2 156 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 63 973 (зокрема методом ПЛР – 30 563, методом ІФА – 7 718);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 355 805 осіб;
- одужало – 2 233 573 особи;
- летальних випадків – 55 056;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 399 випадків;
Вінницька область – 77 випадків;
Волинська область – 134 випадки;
Дніпропетровська область – 422 випадки;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 82 випадки;
Закарпатська область – 79 випадків;
Запорізька область – 202 випадки;
Івано-Франківська область – 96 випадків;
Київська область – 236 випадків;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 346 випадків;
Львівська область – 518 випадків;
Миколаївська область – 61 випадок;
Одеська область – 419 випадків;
Полтавська область – 163 випадки;
Рівненська область – 207 випадків;
Сумська область – 139 випадків;
Тернопільська область – 86 випадків;
Харківська область – 486 випадків;
Херсонська область – 72 випадки;
Хмельницька область – 139 випадків;
Черкаська область – 162 випадки;
Чернівецька область – 212 випадків;
Чернігівська область – 61 випадок.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).