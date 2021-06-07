Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 601 особу;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 743 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 10 723 осіб,
- методом ІФА – 1 356 осіб,
- експрес-тестами – 5 512 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 215 052 особи;
- одужало – 2 094 971 особа;
- летальних випадків – 51 215;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 87 випадків;
Вінницька область – 11 випадків;
Волинська область – 17 випадків;
Дніпропетровська область – 47 випадків;
Донецька область – 5 випадків;
Житомирська область – 29 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 52 випадки;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 5 випадків;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 78 випадків;
Одеська область – 12 випадків;
Полтавська область – 3 випадки;
Рівненська область – 42 випадки;
Сумська область – 8 випадків;
Тернопільська область – 25 випадків;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 4 випадки;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 19 випадків;
Чернігівська область – 4 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.
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