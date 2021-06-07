В Україні за минулу добу, 6 червня, зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 601 особу;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 743 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 723 осіб,

методом ІФА – 1 356 осіб,

експрес-тестами – 5 512 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 215 052 особи;

одужало – 2 094 971 особа;

летальних випадків – 51 215;

проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 47 випадків;

Донецька область – 5 випадків;

Житомирська область – 29 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 52 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 19 випадків;

Миколаївська область – 78 випадків;

Одеська область – 12 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 42 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 25 випадків;

Харківська область – 10 випадків;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 4 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.