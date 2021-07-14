Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 409 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 797 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 649 (зокрема методом ПЛР – 18 572, методом ІФА – 8 105);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 972.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 242 245 осіб;
- одужало – 2 179 076 осіб;
- летальних випадків – 52 665;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 165 випадків;
Вінницька область – 6 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 31 випадок;
Донецька область – 31 випадок;
Житомирська область – 4 випадки;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 2 випадки;
Київська область – 39 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 22 випадки;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 36 випадків;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 6 випадків;
Сумська область – 22 випадки;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 11 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.
101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані – 43 419 людей.
- Станом на 13 липня в Україні підтверджено понад 480 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.