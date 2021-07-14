В Україні за минулу добу, 13 липня, зафіксовано 547 нових випадків COVID-19. Захворіли 34 дитини та 23 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 409 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 797 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 649 (зокрема методом ПЛР – 18 572, методом ІФА – 8 105);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 972.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 242 245 осіб;

одужало – 2 179 076 осіб;

летальних випадків – 52 665;

проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 165 випадків;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 31 випадок;

Житомирська область – 4 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 22 випадки;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 22 випадки;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 11 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.

​101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані – 43 419 людей.