Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 941 особа;
- летальних випадків – 149;
- одужало – 11 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 48 736 (зокрема методом ПЛР – 28 627, методом ІФА – 20 109).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 206 412 осіб;
- одужало – 992 031 особа;
- летальних випадків – 22 351;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 184 320.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 396 випадків;
Вінницька область – 255 випадків;
Волинська область – 159 випадків;
Дніпропетровська область – 296 випадків;
Донецька область – 201 випадок;
Житомирська область – 263 випадки;
Закарпатська область – 247 випадків;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 262 випадки;
Київська область – 163 випадки;
Кіровоградська область – 45 випадків;
Луганська область – 105 випадків;
Львівська область – 454 випадки;
Миколаївська область – 308 випадків;
Одеська область – 171 випадок;
Полтавська область – 151 випадок;
Рівненська область – 172 випадки;
Сумська область – 175 випадків;
Тернопільська область – 213 випадків;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 102 випадки;
Хмельницька область – 242 випадки;
Черкаська область – 103 випадки;
Чернівецька область – 285 випадків;
Чернігівська область – 199 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (454), у м. Київ (396), Харківській (313), Миколаївській (308) та Дніпропетровській (296) областях.
- Станом на 27 січня в Україні було зафіксовано понад 3,7 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже в 4 рази більше одужань за добу.