Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 049 осіб;
- виписано з лікарень – 2 470 осіб;
- летальних випадків – 152;
- одужало – 3 645 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 317 694 особи;
- одужало – 1 155 422 особи;
- летальних випадків – 25 461;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 547 випадків;
Вінницька область – 601 випадок;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 227 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 164 випадки;
Закарпатська область – 389 випадків;
Запорізька область – 156 випадків;
Івано-Франківська область – 600 випадків;
Київська область – 275 випадків;
Кіровоградська область – 58 випадків;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 287 випадків;
Миколаївська область – 204 випадки;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 92 випадки;
Рівненська область – 145 випадків;
Сумська область – 136 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 361 випадок;
Херсонська область – 28 випадків;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 74 випадки;
Чернівецька область – 524 випадки;
Чернігівська область – 41 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
- Станом на 23 лютого в Україні підтверджено понад 4,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже стільки ж одужань за добу.