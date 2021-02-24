В Україні за минулу добу, 23 лютого, зафіксовано ​​5850 нових випадків COVID-19. Захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 049 осіб;

виписано з лікарень – 2 470 осіб;

летальних випадків – 152;

одужало – 3 645 осіб;

здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 317 694 особи;

одужало – 1 155 422 особи;

летальних випадків – 25 461;

проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.