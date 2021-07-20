В Україні за минулу добу, 19 липня, зафіксовано 598 нових випадків COVID-19. Захворіли 23 дитини та 13 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 279 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 540 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 411 (зокрема методом ПЛР – 21 459, методом ІФА – 8 387);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 565.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 275 осіб;

одужало – 2 181 925 осіб;

летальних випадків – 52 756;

проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 228 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 4 випадки;

Дніпропетровська область – 32 випадки;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 14 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 6 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 35 випадків;

Львівська область – 20 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 15 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.