Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 279 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 540 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 42 411 (зокрема методом ПЛР – 21 459, методом ІФА – 8 387);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 565.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 275 осіб;
- одужало – 2 181 925 осіб;
- летальних випадків – 52 756;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 182 527.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 228 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Волинська область – 4 випадки;
Дніпропетровська область – 32 випадки;
Донецька область – 48 випадків;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 14 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 6 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 35 випадків;
Львівська область – 20 випадків;
Миколаївська область – 4 випадки;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 15 випадків;
Рівненська область – 3 випадки;
Сумська область – 35 випадків;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.
- В Україні 18 липня зафіксовано 182 нові випадки COVID-19. Захворіли 11 дітей.