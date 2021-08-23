В Україні за минулу добу, 22 серпня, зафіксовано 610 нових випадків COVID-19. Захворіли 33 дитини та 3 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 425 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 434 особи;

здійснено тестувань за добу – 19 631 (зокрема методом ПЛР – 10 642, методом ІФА – 1 493);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 496.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 275 171 особа;

одужало – 2 201 433 особи;

летальних випадків – 53 474;

проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 164 випадки;

Вінницька область – 35 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 9 випадків;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 39 випадків;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 3 випадки;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 25 випадків;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 51 випадок;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 29 випадків;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 29 випадків;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 52 випадки;

Чернігівська область – 4 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.