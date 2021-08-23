Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 425 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 434 особи;
- здійснено тестувань за добу – 19 631 (зокрема методом ПЛР – 10 642, методом ІФА – 1 493);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 496.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 275 171 особа;
- одужало – 2 201 433 особи;
- летальних випадків – 53 474;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 164 випадки;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 5 випадків;
Дніпропетровська область – 44 випадки;
Донецька область – 9 випадків;
Житомирська область – 19 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 39 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 3 випадки;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 25 випадків;
Миколаївська область – 13 випадків;
Одеська область – 51 випадок;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 29 випадків;
Харківська область – 18 випадків;
Херсонська область – 29 випадків;
Черкаська область – 4 випадки;
Чернівецька область – 52 випадки;
Чернігівська область – 4 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
- В Україні 21 серпня зафіксовано 1003 нові випадки COVID-19. Захворіли 45 дітей та 17 медпрацівників.