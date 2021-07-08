В Україні за минулу добу зафіксовано 617 нових випадків COVID-19. Захворіли 26 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 404 особи;

летальних випадків – 23;

одужало – 872 особи;

здійснено тестувань за добу – 40 893 (зокрема методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 819.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 239 591 особа;

одужало – 2 175 225 осіб;

летальних випадків – 52 560;

проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 21 випадок;

Житомирська область – 15 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 23 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 18 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 10 випадків;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.