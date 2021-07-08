Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 404 особи;
- летальних випадків – 23;
- одужало – 872 особи;
- здійснено тестувань за добу – 40 893 (зокрема методом ПЛР – 17 945, методом ІФА – 9 129);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 819.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 239 591 особа;
- одужало – 2 175 225 осіб;
- летальних випадків – 52 560;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 181 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 11 випадків;
Дніпропетровська область – 41 випадок;
Донецька область – 21 випадок;
Житомирська область – 15 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 23 випадки;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 20 випадків;
Одеська область – 18 випадків;
Полтавська область – 20 випадків;
Рівненська область – 13 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 10 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 16 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.