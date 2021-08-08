В Україні за минулу добу, 7 серпня, зафіксовано 619 нових випадків COVID-19. Захворіли 45 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 561 особа;

летальних випадків – 10;

одужало – 235 осіб;

здійснено тестувань за добу – 33 089 (зокрема методом ПЛР – 18 276, методом ІФА – 2 923);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 890.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 259 151 особа;

одужало – 2 190 921 особа;

летальних випадків – 53 095;

проведено ПЛР-тестувань – 11 528 091.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 53 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 18 випадків;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 21 випадок;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 11 випадків;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 12 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 7 випадків;

Тернопільська область – 38 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 27 випадків;

Черкаська область – 6 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 13 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.