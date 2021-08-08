Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 561 особа;
- летальних випадків – 10;
- одужало – 235 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 33 089 (зокрема методом ПЛР – 18 276, методом ІФА – 2 923);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 890.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 259 151 особа;
- одужало – 2 190 921 особа;
- летальних випадків – 53 095;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 528 091.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 53 випадки;
Вінницька область – 17 випадків;
Волинська область – 8 випадків;
Дніпропетровська область – 72 випадки;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 18 випадків;
Запорізька область – 24 випадки;
Івано-Франківська область – 21 випадок;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 7 випадків;
Львівська область – 11 випадків;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 50 випадків;
Полтавська область – 12 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 7 випадків;
Тернопільська область – 38 випадків;
Харківська область – 38 випадків;
Херсонська область – 101 випадок;
Хмельницька область – 27 випадків;
Черкаська область – 6 випадків;
Чернівецька область – 27 випадків;
Чернігівська область – 13 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
- Станом на 7 серпня в Україні третій день поспіль підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.