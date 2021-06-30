В Україні за минулу добу зафіксовано 633 нових випадки COVID-19. Захворіли 31 дитина та 19 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 360 осіб;

летальних випадків – 40;

одужало – 2 294 особи;

здійснено тестувань за добу – 45 794 (зокрема методом ПЛР – 22 511, методом ІФА – 9 581);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 702.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 235 096 осіб;

одужало – 2 166 668 осіб;

летальних випадків – 52 340;

проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 225 випадків;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 11 випадків;

Донецька область – 48 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 4 випадки;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 18 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 34 випадки;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 30 випадків;

Чернівецька область – 3 випадки;

Чернігівська область – 14 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.