Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 360 осіб;
- летальних випадків – 40;
- одужало – 2 294 особи;
- здійснено тестувань за добу – 45 794 (зокрема методом ПЛР – 22 511, методом ІФА – 9 581);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 702.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 235 096 осіб;
- одужало – 2 166 668 осіб;
- летальних випадків – 52 340;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 225 випадків;
Вінницька область – 8 випадків;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 11 випадків;
Донецька область – 48 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 16 випадків;
Івано-Франківська область – 5 випадків;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 30 випадків;
Миколаївська область – 4 випадки;
Одеська область – 27 випадків;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 18 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 1 випадок;
Харківська область – 34 випадки;
Херсонська область – 12 випадків;
Хмельницька область – 9 випадків;
Черкаська область – 30 випадків;
Чернівецька область – 3 випадки;
Чернігівська область – 14 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
- Станом на 29 червня в Україні підтверджено менш ніж 200 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.