Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 904 особи;
- виписано з лікарень – 712 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужало – 5 687 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 64 126 (зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 416 438 осіб;
- одужало – 1 204 916 осіб;
- летальних випадків – 27 423;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 644 випадки;
Вінницька область – 575 випадків;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 226 випадків;
Донецька область – 118 випадків;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 399 випадків;
Запорізька область – 218 випадків;
Івано-Франківська область – 502 випадки;
Київська область – 320 випадків;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 523 випадки;
Миколаївська область – 229 випадків;
Одеська область – 586 випадків;
Полтавська область – 153 випадки;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 50 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 270 випадків;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 151 випадок;
Чернівецька область – 533 випадки;
Чернігівська область – 30 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
- Станом на 9 березня в Україні підтверджено понад 3,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі менше одужань за добу.