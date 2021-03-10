В Україні за минулу добу зафіксовано ​6377 нових випадків COVID-19. Захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 904 особи;

виписано з лікарень – 712 осіб;

летальних випадків – 219;

одужало – 5 687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 64 126 (зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 416 438 осіб;

одужало – 1 204 916 осіб;

летальних випадків – 27 423;

проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 644 випадки;

Вінницька область – 575 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 226 випадків;

Донецька область – 118 випадків;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 399 випадків;

Запорізька область – 218 випадків;

Івано-Франківська область – 502 випадки;

Київська область – 320 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 523 випадки;

Миколаївська область – 229 випадків;

Одеська область – 586 випадків;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 50 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 270 випадків;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернівецька область – 533 випадки;

Чернігівська область – 30 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.