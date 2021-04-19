В Україні за минулу добу зафіксовано 6506 нових випадків COVID-19. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 387 осіб;

виписано з лікарень – 1 737 осіб;

летальних випадків – 214;

одужало – 5 598 осіб;

здійснено тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 953 016 осіб;

одужало – 1 487 677 осіб;

летальних випадків – 40 000;

проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 447 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 761 випадок;

Донецька область – 377 випадків;

Житомирська область – 267 випадків;

Закарпатська – 48 випадків;

Запорізька область – 90 випадків;

Івано-Франківська область – 48 випадків;

Київська область – 428 випадків;

Кіровоградська область – 164 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 490 випадків;

Миколаївська область – 461 випадок;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 164 випадки;

Рівненська область – 150 випадків;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 219 випадків;

Харківська область – 622 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 100 випадків;

Черкаська область – 273 випадки;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 195 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).