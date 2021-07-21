Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 508 осіб;
- летальних випадків – 13;
- одужало – 577 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 503 (зокрема методом ПЛР – 18 151, методом ІФА – 9 082);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 270.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 930 осіб;
- одужало – 2 182 502 особи;
- летальних випадків – 52 769;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 232 випадки;
Вінницька область – 12 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 39 випадків;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 31 випадок;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 14 випадків;
Одеська область – 59 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 9 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 12 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
- Станом на 20 липня в Україні підтверджено майже 600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та практично стільки ж одужань за добу.