В Україні за минулу добу, 27 вересня, зафіксовано 6552 нові випадки COVID-19. Захворіли 574 дитини та 165 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 288 осіб;

летальних випадків – 143;

одужало – 2 927 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 812 (зокрема методом ПЛР – 31 051, методом ІФА – 9 067);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 401 956 осіб;

одужало – 2 248 071 особа;

летальних випадків – 55 863;

проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 461 випадок;

Вінницька область – 93 випадки;

Волинська область – 208 випадків;

Дніпропетровська область – 595 випадків;

Донецька область – 528 випадків;

Житомирська область – 80 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 500 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 269 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 427 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 431 випадок;

Полтавська область – 206 випадків;

Рівненська область – 218 випадків;

Сумська область – 182 випадки;

Тернопільська область – 134 випадки;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 82 випадки;

Хмельницька область – 141 випадок;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 415 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).