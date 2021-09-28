Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 288 осіб;
- летальних випадків – 143;
- одужало – 2 927 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 65 812 (зокрема методом ПЛР – 31 051, методом ІФА – 9 067);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 401 956 осіб;
- одужало – 2 248 071 особа;
- летальних випадків – 55 863;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 741 131.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 461 випадок;
Вінницька область – 93 випадки;
Волинська область – 208 випадків;
Дніпропетровська область – 595 випадків;
Донецька область – 528 випадків;
Житомирська область – 80 випадків;
Закарпатська область – 78 випадків;
Запорізька область – 500 випадків;
Івано-Франківська область – 131 випадок;
Київська область – 269 випадків;
Кіровоградська область – 18 випадків;
Луганська область – 337 випадків;
Львівська область – 427 випадків;
Миколаївська область – 106 випадків;
Одеська область – 431 випадок;
Полтавська область – 206 випадків;
Рівненська область – 218 випадків;
Сумська область – 182 випадки;
Тернопільська область – 134 випадки;
Харківська область – 547 випадків;
Херсонська область – 82 випадки;
Хмельницька область – 141 випадок;
Черкаська область – 269 випадків;
Чернівецька область – 415 випадків;
Чернігівська область – 96 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).
- В Україні за 26 вересня зафіксовано 3007 нових випадків COVID-19. Захворіли 286 дітей та 32 медпрацівники.