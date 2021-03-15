Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 497 осіб;
- летальних випадків – 130;
- одужало – 3 491 особа;
- здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 467 548 осіб;
- одужало – 1 226 007 осіб;
- летальних випадків – 28 433;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 313 випадків;
Вінницька область – 426 випадків;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 439 випадків;
Донецька область – 85 випадків;
Житомирська область – 778 випадків;
Закарпатська – 333 випадки;
Запорізька область – 61 випадок;
Івано-Франківська область – 330 випадків;
Київська область – 464 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська – 19 випадків;
Львівська область – 552 випадки;
Миколаївська область – 310 випадків;
Одеська область – 407 випадків;
Полтавська область – 165 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 197 випадків;
Тернопільська область – 274 випадки;
Харківська область – 373 випадки;
Херсонська область – 53 випадки;
Хмельницька область – 329 випадків;
Черкаська область – 144 випадки;
Чернівецька область – 396 випадків;
Чернігівська область – 94 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.
- Станом на 13 березня в Україні зафіксовано понад 13,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є найбільшим показником від початку року. Одужань за добу – майже втроє менше.