Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 266 осіб;
- летальних випадків – 27;
- одужало – 515 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 44 739 (зокрема методом ПЛР – 22 330, методом ІФА – 8 918);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 491.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 249 344 особи;
- одужало – 2 184 880 осіб;
- летальних випадків – 52 876;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 188 випадків;
Вінницька область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 38 випадків;
Донецька область – 57 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 6 випадків;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 41 випадок;
Львівська область –25 випадків;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 68 випадків;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 16 випадків;
Харківська область – 42 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 23 випадки;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 9 випадків;
Чернігівська область – 14 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.