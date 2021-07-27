В Україні за минулу добу зафіксовано 681 новий випадок COVID-19. Захворіли 37 дітей та 5 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 515 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 739 (зокрема методом ПЛР – 22 330, методом ІФА – 8 918);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 491.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 249 344 особи;

одужало – 2 184 880 осіб;

летальних випадків – 52 876;

проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 188 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 38 випадків;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область –25 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 68 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Харківська область – 42 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 23 випадки;

Черкаська область – 16 випадків;

Чернівецька область – 9 випадків;

Чернігівська область – 14 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.