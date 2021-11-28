Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 456 осіб;
- летальних випадків – 400;
- одужало – 10 270 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 54 224 (зокрема методом ПЛР – 25 571, методом ІФА – 4 186);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло – 3 422 023 особи;
- одужало – 2 910 237 осіб;
- летальних випадків – 85 117;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 549 випадків;
Вінницька область – 548 випадків;
Волинська область – 230 випадків;
Дніпропетровська область – 698 випадків;
Донецька область – 365 випадків;
Житомирська область – 334 випадки;
Закарпатська область – 235 випадків;
Запорізька область – 415 випадків;
Івано-Франківська область – 249 випадків;
Київська область – 433 випадки;
Кіровоградська область – 176 випадків;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 306 випадків;
Миколаївська область – 381 випадок;
Одеська область – 223 випадки;
Полтавська область – 298 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 286 випадків;
Тернопільська область – 233 випадки;
Харківська область – 229 випадків;
Херсонська область – 76 випадків;
Хмельницька область – 408 випадків;
Черкаська область – 205 випадків;
Чернівецька область – 135 випадків;
Чернігівська область – 306 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.
- В Україні за 26 листопада зафіксовано 14 200 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.