В Україні за минулу добу зафіксовано 7167 нових випадків COVID-19. Захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 956 осіб;

виписано з лікарень – 3 784 особи;

летальних випадків – 103;

одужало – 2 147 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 401 228 осіб;

одужало – 1 196 520 осіб;

летальних випадків – 27 022;

проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 432 випадки;

Вінницька область – 587 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 362 випадки;

Донецька область – 217 випадків;

Житомирська область – 747 випадків;

Закарпатська область – 503 випадки;

Запорізька область – 82 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 366 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 601 випадок;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 356 випадків;

Полтавська область – 120 випадків;

Рівненська область – 89 випадків;

Сумська область – 127 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 362 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 361 випадок;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 441 випадок;

Чернігівська область – 109 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.