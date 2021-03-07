Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 956 осіб;
- виписано з лікарень – 3 784 особи;
- летальних випадків – 103;
- одужало – 2 147 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 401 228 осіб;
- одужало – 1 196 520 осіб;
- летальних випадків – 27 022;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 432 випадки;
Вінницька область – 587 випадків;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 362 випадки;
Донецька область – 217 випадків;
Житомирська область – 747 випадків;
Закарпатська область – 503 випадки;
Запорізька область – 82 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 366 випадків;
Кіровоградська область – 46 випадків;
Луганська область – 18 випадків;
Львівська область – 601 випадок;
Миколаївська область – 184 випадки;
Одеська область – 356 випадків;
Полтавська область – 120 випадків;
Рівненська область – 89 випадків;
Сумська область – 127 випадків;
Тернопільська область – 256 випадків;
Харківська область – 362 випадки;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 361 випадок;
Черкаська область – 94 випадки;
Чернівецька область – 441 випадок;
Чернігівська область – 109 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
- Станом на 6 березня в Україні підтверджено понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі менше одужань за добу.