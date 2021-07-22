Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 402 особи;
- летальних випадків – 21;
- одужало – 501 особа;
- здійснено тестувань за добу – 43 267 (зокрема методом ПЛР – 20 724, методом ІФА – 7 749);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 794.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 246 656 осіб;
- одужало – 2 183 003 особи;
- летальних випадків – 52 790;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 246 випадків;
Вінницька область – 22 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 13 випадків;
Донецька область – 44 випадки;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 9 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 31 випадок;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 9 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 7 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
- Станом на 21 липня в Україні підтверджено понад 650 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість одужань за добу менша, ніж показник захворювань.