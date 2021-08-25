В Україні за минулу добу, 24 серпня, зафіксовано 727 нових випадків COVID-19. Захворіли 46 дітей та 10 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ Україні.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 682 особи;

летальних випадків – 20;

одужало – 382 особи;

здійснено тестувань за добу – 26 204 (зокрема методом ПЛР – 12 855, методом ІФА – 2 110);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 239.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 276 590 осіб;

одужало – 2 202 160 осіб;

летальних випадків – 53 521;

проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 109 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 42 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 8 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 8 випадків;

Львівська область – 39 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 57 випадків;

Харківська область – 33 випадки;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 55 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.