Про це повідомляє МОЗ Україні.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 682 особи;
- летальних випадків – 20;
- одужало – 382 особи;
- здійснено тестувань за добу – 26 204 (зокрема методом ПЛР – 12 855, методом ІФА – 2 110);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 239.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 276 590 осіб;
- одужало – 2 202 160 осіб;
- летальних випадків – 53 521;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 109 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 42 випадки;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 3 випадки;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 8 випадків;
Львівська область – 39 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 25 випадків;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область – 57 випадків;
Харківська область – 33 випадки;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 24 випадки;
Черкаська область – 12 випадків;
Чернівецька область – 55 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
- У День Незалежності України Польща передала Україні обладнання для боротьби з епідемією коронавірусу.