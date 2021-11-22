В Україні за минулу добу, 21 листопада, зафіксовано 7464 нові випадки COVID-19. Захворіли 579 дітей та 74 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 501 особа;

летальних випадків – 326;

одужало – 10 540 осіб;

здійснено тестувань за добу – 37 163 (зокрема методом ПЛР – 15 526, методом ІФА – 2 604);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598;

проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 358 випадків;

Вінницька область – 384 випадки;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 864 випадки;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 385 випадків;

Закарпатська область – 190 випадків;

Запорізька область – 446 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 343 випадки;

Кіровоградська область – 190 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 397 випадків;

Миколаївська область – 655 випадків;

Одеська область – 451 випадок;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 161 випадок;

Сумська область – 205 випадків;

Тернопільська область – 156 випадків;

Харківська область – 330 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 195 випадків;

Черкаська область – 272 випадки;

Чернівецька область – 121 випадок;

Чернігівська область – 139 випадків.