Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 501 особа;
- летальних випадків – 326;
- одужало – 10 540 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 37 163 (зокрема методом ПЛР – 15 526, методом ІФА – 2 604);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 033.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 358 випадків;
Вінницька область – 384 випадки;
Волинська область – 340 випадків;
Дніпропетровська область – 864 випадки;
Донецька область – 402 випадки;
Житомирська область – 385 випадків;
Закарпатська область – 190 випадків;
Запорізька область – 446 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 343 випадки;
Кіровоградська область – 190 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Львівська область – 397 випадків;
Миколаївська область – 655 випадків;
Одеська область – 451 випадок;
Полтавська область – 287 випадків;
Рівненська область – 161 випадок;
Сумська область – 205 випадків;
Тернопільська область – 156 випадків;
Харківська область – 330 випадків;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 195 випадків;
Черкаська область – 272 випадки;
Чернівецька область – 121 випадок;
Чернігівська область – 139 випадків.
- 20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19. Захворіли 894 дитини та 99 медпрацівників.