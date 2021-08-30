Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 583 особи;
- летальних випадків – 18;
- одужало – 291 особа;
- здійснено тестувань за добу – 18 658 (зокрема методом ПЛР – 9 617, методом ІФА – 1 650);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 284 940 осіб;
- одужало – 2 206 683 особи;
- летальних випадків – 53 738;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 148 випадків;
Вінницька область – 32 випадки;
Волинська область – 15 випадків;
Дніпропетровська область – 72 випадки;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 43 випадки;
Запорізька область – 35 випадків;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 26 випадків;
Кіровоградська область – 14 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 36 випадків;
Миколаївська область – 25 випадків;
Одеська область – 49 випадків;
Полтавська область – 5 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 13 випадків;
Тернопільська область – 48 випадків;
Харківська область – 38 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 5 випадків;
Черкаська область – 1 випадок;
Чернівецька область – 74 випадки;
Чернігівська область – 10 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.
- 27 серпня в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 108 дітей та 35 медпрацівників.
- Міністерство охорони здоров’я України має намір розірвати контракт з індійським Serum Institute (Інститутом сироватки крові Індії) на постачання вакцин проти коронавірусу COVID-19.