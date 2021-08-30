В Україні за минулу добу, 29 серпня, зафіксовано 749 нових випадків COVID-19. Захворіли 55 дітей та 6 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 583 особи;

летальних випадків – 18;

одужало – 291 особа;

здійснено тестувань за добу – 18 658 (зокрема методом ПЛР – 9 617, методом ІФА – 1 650);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 284 940 осіб;

одужало – 2 206 683 особи;

летальних випадків – 53 738;

проведено ПЛР-тестувань – 11 958 965.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (148), Чернівецькій (74), Дніпропетровській (72), Одеській (49) та Тернопільській (48) областях.