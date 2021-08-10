Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 335 осіб;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 1 390 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 44 553 (зокрема методом ПЛР – 21 705, методом ІФА – 7 698);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 150.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 260 232 особи;
- одужало – 2 192 592 особи;
- летальних випадків – 53 124;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 167 випадків;
Вінницька область – 29 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 25 випадків;
Донецька область – 78 випадків;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 12 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 34 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 19 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 13 випадків;
Харківська область – 60 випадків;
Херсонська область – 19 випадків;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 13 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), Полтавській (35) областях.
- Станом на 7 серпня в Україні третій день поспіль підтверджено понад тисячу нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.