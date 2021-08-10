В Україні за минулу добу зафіксовано 781 новий випадок COVID-19. Захворіли 37 дітей та 28 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 335 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 1 390 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 553 (зокрема методом ПЛР – 21 705, методом ІФА – 7 698);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 150.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 167 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 25 випадків;

Донецька область – 78 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), Полтавській (35) областях.