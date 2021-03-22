Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 026 осіб;
  • виписано з лікарень – 1 272 особи;
  • летальних випадків – 157;
  • одужало – 2 993 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 554 256 осіб;
  • одужало – 1 260 842 особи;
  • летальних випадків – 30 098;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

  • Миколаїв посилює карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Жорсткі обмеження вводяться в місті з 24 березня по 4 квітня.