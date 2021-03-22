Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 026 осіб;
- виписано з лікарень – 1 272 особи;
- летальних випадків – 157;
- одужало – 2 993 особи;
- здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 554 256 осіб;
- одужало – 1 260 842 особи;
- летальних випадків – 30 098;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 349 випадків;
Вінницька область – 513 випадків;
Волинська область – 186 випадків;
Дніпропетровська область – 455 випадків;
Донецька область – 210 випадків;
Житомирська область – 580 випадків;
Закарпатська – 289 випадків;
Запорізька область – 189 випадків;
Івано-Франківська область – 241 випадок;
Київська область – 557 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 17 випадків;
Львівська область – 937 випадків;
Миколаївська область – 301 випадок;
Одеська область – 745 випадків;
Полтавська область – 130 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 289 випадків;
Тернопільська область – 276 випадків;
Харківська область – 456 випадків;
Херсонська область – 86 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 247 випадків;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 129 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.
- Миколаїв посилює карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Жорсткі обмеження вводяться в місті з 24 березня по 4 квітня.