В Україні за минулу добу зафіксовано 7893 нових випадки COVID-19. Захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 026 осіб;

виписано з лікарень – 1 272 особи;

летальних випадків – 157;

одужало – 2 993 особи;

здійснено тестувань за добу – 34 129 (зокрема методом ПЛР – 21 611, методом ІФА – 4 418);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 100.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 554 256 осіб;

одужало – 1 260 842 особи;

летальних випадків – 30 098;

проведено ПЛР-тестувань – 7 681 388.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 349 випадків;

Вінницька область – 513 випадків;

Волинська область – 186 випадків;

Дніпропетровська область – 455 випадків;

Донецька область – 210 випадків;

Житомирська область – 580 випадків;

Закарпатська – 289 випадків;

Запорізька область – 189 випадків;

Івано-Франківська область – 241 випадок;

Київська область – 557 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 17 випадків;

Львівська область – 937 випадків;

Миколаївська область – 301 випадок;

Одеська область – 745 випадків;

Полтавська область – 130 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 289 випадків;

Тернопільська область – 276 випадків;

Харківська область – 456 випадків;

Херсонська область – 86 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 247 випадків;

Чернівецька область – 384 випадки;

Чернігівська область – 129 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.