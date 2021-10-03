В Україні за минулу добу, 2 жовтня, зафіксовано 7967 нових випадків COVID-19. Захворіли 822 дитини та 88 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3300 осіб;

летальних випадків – 126;

одужало – 1483 особи;

здійснено тестувань за добу – 53 814 (зокрема методом ПЛР – 28 290, методом ІФА – 4 574);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 950.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 455 189 осіб;

одужало – 2 263 407 осіб;

летальних випадків – 56 775;

проведено ПЛР-тестувань – 12 950 678.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 220 випадків;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 170 випадків;

Дніпропетровська область – 855 випадків;

Донецька область – 402 випадки;

Житомирська область – 363 випадки;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 224 випадки;

Івано-Франківська область – 191 випадок;

Київська область – 147 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 165 випадків;

Львівська область – 536 випадків;

Миколаївська область – 348 випадків;

Одеська область – 571 випадок;

Полтавська область – 73 випадки;

Рівненська область – 131 випадок;

Сумська область – 334 випадки;

Тернопільська область – 360 випадків;

Харківська область – 1 073 випадки;

Херсонська область – 347 випадків;

Хмельницька область – 427 випадків;

Черкаська область – 165 випадків;

Чернівецька область – 462 випадки;

Чернігівська область – 191 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.