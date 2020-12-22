Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 318 осіб;
- летальних випадків – 232;
- одужало – 14 020 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 979 506 осіб;
- одужало – 600 288 осіб;
- летальних випадків – 16 897;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 102 282 випадки;
- Вінницька область – 21 145 випадків;
- Волинська область – 31 138 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
- Донецька область – 32 760 випадків;
- Житомирська область – 36 810 випадків;
- Закарпатська область – 27 303 випадки;
- Запорізька область – 48 454 випадки;
- Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
- Київська область – 54 022 випадки;
- Кіровоградська область – 7 861 випадок;
- Луганська область – 8 994 випадки;
- Львівська область – 57 401 випадок;
- Миколаївська область – 27 479 випадків;
- Одеська область – 65 503 випадки;
- Полтавська область – 32 506 випадків;
- Рівненська область – 38 920 випадків;
- Сумська область – 38 321 випадок;
- Тернопільська область – 32 579 випадків;
- Харківська область – 65 652 випадки;
- Херсонська область – 15 973 випадки;
- Хмельницька область – 36 840 випадків;
- Черкаська область – 35 413 випадків;
- Чернівецька область – 38 555 випадків;
- Чернігівська область – 27 358 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.