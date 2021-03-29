В Україні за минулу добу зафіксовано 8346 нових випадків COVID-19. Захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 129 осіб;

виписано з лікарень – 1 647 осіб;

летальних випадків – 178;

одужало – 2 875 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 652 409 осіб;

одужало – 1 303 500 осіб;

летальних випадків – 32 132;

проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 402 випадки;

Вінницька область – 365 випадків;

Волинська область – 223 випадки;

Дніпропетровська область – 647 випадків;

Донецька область – 175 випадків;

Житомирська область – 567 випадків;

Закарпатська – 201 випадок;

Запорізька область – 136 випадків;

Івано-Франківська область – 226 випадків;

Київська область – 518 випадків;

Кіровоградська область – 59 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 820 випадків;

Миколаївська область – 243 випадки;

Одеська область – 658 випадків;

Полтавська область – 154 випадки;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 326 випадків;

Тернопільська область – 390 випадків;

Харківська область – 664 випадки;

Херсонська область – 145 випадків;

Хмельницька область – 428 випадків;

Черкаська область – 392 випадки;

Чернівецька область – 292 випадки;

Чернігівська область – 147 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.