В Україні за минулу добу, 10 жовтня, зафіксовано 8832 нові випадки COVID-19. Захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 672 особи;

летальних випадків – 207;

одужало – 2 053 особи;

здійснено тестувань за добу – 52 064 (зокрема методом ПЛР – 23 675, методом ІФА – 3 480);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 909.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 550 089 осіб;

одужало – 2 292 480 осіб;

летальних випадків – 58 700;

проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 213 випадків;

Вінницька область – 108 випадків;

Волинська область – 206 випадків;

Дніпропетровська область – 765 випадків;

Донецька область – 469 випадків;

Житомирська область – 510 випадків;

Закарпатська область – 41 випадок;

Запорізька область – 687 випадків;

Івано-Франківська область – 122 випадки;

Київська область – 72 випадки;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 218 випадків;

Львівська область – 343 випадки;

Миколаївська область – 392 випадки;

Одеська область – 690 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 468 випадків;

Тернопільська область – 234 випадки;

Харківська область – 1 419 випадків;

Херсонська область – 374 випадки;

Хмельницька область – 287 випадків;

Черкаська область – 230 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 202 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.