В Україні за минулу добу, 16 серпня, зафіксовано 890 нових випадків COVID-19. Захворіли 81 дитина та 10 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 379 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 433 особи;

здійснено тестувань за добу – 47 429 (зокрема методом ПЛР – 21 347, методом ІФА – 7 655);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 427.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 267 219 осіб;

одужало – 2 197 508 осіб;

летальних випадків – 53 296;

проведено ПЛР-тестувань – 11 699 182.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 127 випадків;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 49 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 74 випадки;

Івано-Франківська область – 24 випадки;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 68 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 28 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 86 випадків;

Херсонська область – 12 випадків;

Хмельницька область – 43 випадки;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях.