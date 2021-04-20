В Україні за минулу добу зафіксовано 8940 нових випадків COVID-19. Захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 042 особи;

летальних випадків – 367;

одужало – 12 075 осіб;

здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 961 956 осіб;

одужало – 1 499 752 особи;

летальних випадків – 40 367;

проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.

12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.

462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;

Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;

Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;

Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;

Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;

Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;

Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;

Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;

Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;

Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;

Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;

Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;

Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;

Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;

Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;

Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;

Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;

Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;

Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;

Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;

Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;

Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.