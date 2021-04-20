Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 042 особи;
- летальних випадків – 367;
- одужало – 12 075 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 961 956 осіб;
- одужало – 1 499 752 особи;
- летальних випадків – 40 367;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.
12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.
462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пройшла черговий пік захворюваності, але незабаром очікується новий.