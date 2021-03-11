Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 250 осіб;
- виписано з лікарень – 3 736 осіб;
- летальних випадків – 262;
- одужало – 5 330 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 106 464 (зокрема методом ПЛР – 47 365, методом ІФА – 18 615);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 484.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 425 522 особи;
- одужало – 1 210 246 осіб;
- летальних випадків – 27 685;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 235 711.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 853 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 171 випадок;
Дніпропетровська область – 339 випадків;
Донецька область – 276 випадків;
Житомирська область – 384 випадки;
Закарпатська область – 463 випадки;
Запорізька область – 249 випадків;
Івано-Франківська область – 533 випадки;
Київська область – 510 випадків;
Кіровоградська область – 68 випадків;
Луганська область – 67 випадків;
Львівська область – 600 випадків;
Миколаївська область – 143 випадки;
Одеська область – 588 випадків;
Полтавська область – 358 випадків;
Рівненська область – 267 випадків;
Сумська область – 185 випадків;
Тернопільська область – 355 випадків;
Харківська область – 558 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 507 випадків;
Черкаська область – 254 випадки;
Чернівецька область – 587 випадків;
Чернігівська область – 66 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
- Станом на 10 березня в Україні підтверджено понад 6,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Одужало за добу менше людей, ніж заразилося.