В Україні за минулу добу, 23 червня, зафіксовано 937 нових випадків COVID-19. Захворіли 33 дитини та 24 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 559 осіб;

летальних випадків – 58;

одужало – 2 471 особа;

здійснено тестувань за добу – 54 343 (зокрема методом ПЛР – 22 496, методом ІФА – 11 418);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 429.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 231 914 осіб;

одужало – 2 157 732 особи;

летальних випадків – 52 181;

проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 223 випадки;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 24 випадки;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 35 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 57 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.