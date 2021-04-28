Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 623 особи;
- летальних випадків – 441;
- одужало – 20 062 особи;
- здійснено тестувань за добу – 99 112 (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 782).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 047 838 осіб;
- одужало – 1 616 891 особа;
- летальних випадків – 43 391;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 335 892.
19 590 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні.
558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;
Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;
Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;
Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;
Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;
Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;
Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;
Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;
Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;
Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;
Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;
Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;
Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;
Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;
Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;
Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;
Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;
Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;
Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;
Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;
Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;
Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;
Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;
Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;
Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна почала виходити з третьої хвилі COVID-19.
- В Україні за минулу добу зафіксовано 7 915 нових випадків COVID-19. Захворіли 336 дітей та 202 медпрацівники.