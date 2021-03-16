Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 005 осіб;
- летальних випадків – 264;
- одужало – 6 202 особи;
- здійснено тестувань за добу – 76 509 (зокрема методом ПЛР – 38 738, методом ІФА – 18 275, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 496).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 477 190 осіб;
- одужало – 1 232 209 осіб;
- летальних випадків – 28 697;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 416 142.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 999 випадків;
Вінницька область – 924 випадки;
Волинська область – 176 випадків;
Дніпропетровська область – 269 випадків;
Донецька область – 286 випадків;
Житомирська область – 130 випадків;
Закарпатська – 554 випадки;
Запорізька область – 307 випадків;
Івано-Франківська область – 467 випадків;
Київська область – 512 випадків;
Кіровоградська область – 46 випадків;
Луганська область – 101 випадок;
Львівська область – 1 065 випадків;
Миколаївська область – 416 випадків;
Одеська область – 728 випадків;
Полтавська область – 313 випадків;
Рівненська область – 235 випадків;
Сумська область – 155 випадків;
Тернопільська область – 287 випадків;
Харківська область – 596 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 253 випадки;
Черкаська область – 243 випадки;
Чернівецька область – 527 випадків;
Чернігівська область – 23 випадки.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
- В Україні 14 березня зафіксовано 6792 нових випадки COVID-19. Захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.