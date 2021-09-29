В Україні за минулу добу, 28 вересня, зафіксовано 9666 нових випадків COVID-19. Захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 855 осіб;

летальних випадків – 217;

одужало – 3 281 особа;

здійснено тестувань за добу – 92 829 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 10 973);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 724.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 411 622 особи;

одужало – 2 251 352 особи;

летальних випадків – 56 080;

проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.