В Україні за минулу добу, 3 серпня, зафіксовано 984 нових випадки COVID-19. Захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 572 особи;

летальних випадків – 43;

одужало – 570 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР – 22 533, методом ІФА – 8 064);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 255 345 осіб;

одужало – 2 188 273 особи;

летальних випадків – 53 024;

проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 236 випадків;

Вінницька область – 19 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 64 випадки;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 34 випадки;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 23 випадки;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 19 випадків;

Харківська область – 75 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.