Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 572 особи;
- летальних випадків – 43;
- одужало – 570 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 47 442 (зокрема методом ПЛР – 22 533, методом ІФА – 8 064);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 845.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 255 345 осіб;
- одужало – 2 188 273 особи;
- летальних випадків – 53 024;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 446 663.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 236 випадків;
Вінницька область – 19 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 64 випадки;
Донецька область – 91 випадок;
Житомирська область – 20 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 34 випадки;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 46 випадків;
Полтавська область – 23 випадки;
Рівненська область – 29 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 19 випадків;
Харківська область – 75 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 35 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
- Станом на 3 серпня в Україні підтверджено понад 800 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 1,5 рази більше одужань за добу.