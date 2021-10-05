Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 881 особа;
- летальних випадків – 317;
- одужало – 4 229 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 74 125 (зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8 762);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 469 856 осіб;
- одужало – 2 268 752 особи;
- летальних випадків – 57 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 560 випадків;
Вінницька область – 143 випадки;
Волинська область – 322 випадки;
Дніпропетровська область – 992 випадки;
Донецька область – 662 випадки;
Житомирська область – 87 випадків;
Закарпатська область – 99 випадків;
Запорізька область – 667 випадків;
Івано-Франківська область – 151 випадок;
Київська область – 461 випадок;
Кіровоградська область – 16 випадків;
Луганська область – 443 випадки;
Львівська область – 592 випадки;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 809 випадків;
Полтавська область – 526 випадків;
Рівненська область – 398 випадків;
Сумська область – 247 випадків;
Тернопільська область – 155 випадків;
Харківська область – 940 випадків;
Херсонська область – 126 випадків;
Хмельницька область – 178 випадків;
Черкаська область – 342 випадки;
Чернівецька область – 609 випадків;
Чернігівська область – 169 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
- В Україні за 3 жовтня зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок COVID-19. Захворіли 448 дітей та 50 медпрацівників.