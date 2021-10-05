В Україні за минулу добу, 4 жовтня, зафіксовано ​​9846 нових випадків COVID-19. Захворіли 918 дітей та 207 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 881 особа;

летальних випадків – 317;

одужало – 4 229 осіб;

здійснено тестувань за добу – 74 125 (зокрема методом ПЛР – 37 080, методом ІФА – 8 762);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 469 856 осіб;

одужало – 2 268 752 особи;

летальних випадків – 57 206;

проведено ПЛР-тестувань – 13 003 972.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 560 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.