В Україні за минулу добу, 27 жовтня, зафіксовано 26 071 новий випадок COVID-19. Захворіли 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 366 осіб;

летальних випадків – 576;

одужало – 10 006 осіб;

здійснено тестувань за добу – 151 504 (зокрема методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 851 804 особи;

одужало – 2 411 711 осіб;

летальних випадків – 66 204;

проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1451 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 587 випадків;

Дніпропетровська область – 2113 випадків;

Донецька область – 1180 випадків;

Житомирська область – 1668 випадків;

Закарпатська область – 401 випадок;

Запорізька область – 1449 випадків;

Івано-Франківська область – 1258 випадків;

Київська область – 906 випадків;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 656 випадків;

Львівська область – 1506 випадків;

Миколаївська область – 593 випадки;

Одеська область – 2296 випадків;

Полтавська область – 1022 випадки;

Рівненська область – 937 випадків;

Сумська область – 825 випадків;

Тернопільська область – 748 випадків;

Харківська область – 1517 випадків;

Херсонська область – 1093 випадки;

Хмельницька область – 1117 випадків;

Черкаська область – 706 випадків;

Чернівецька область – 696 випадків;

Чернігівська область – 702 випадки.

Крім того, за минулу добу зафіксовано новий рекорд щеплень – вакциновано майже 292 тис. українців.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.