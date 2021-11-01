Про це повідомляють #Букви.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 828 осіб;
летальних випадків – 298;
одужало – 5 885 осіб;
здійснено тестувань за добу – 63 343 (зокрема методом ПЛР – 29 021, методом ІФА – 7 648);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 936 238 осіб;
одужало – 2 442 098 осіб;
летальних випадків – 68 027;
проведено ПЛР-тестувань – 14 455 647.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 495 випадків;
Вінницька область – 298 випадків;
Волинська область – 397 випадків;
Дніпропетровська область – 867 випадків;
Донецька область – 322 випадки;
Житомирська область – 827 випадків;
Закарпатська область – 118 випадків;
Запорізька область – 895 випадків;
Івано-Франківська область – 344 випадки;
Київська область – 396 випадків;
Кіровоградська область – 74 випадки;
Луганська область – 110 випадків;
Львівська область – 1166 випадків;
Миколаївська область – 864 випадки;
Одеська область – 1281 випадок;
Полтавська область – 259 випадків;
Рівненська область – 455 випадків;
Сумська область – 573 випадки;
Тернопільська область – 398 випадків;
Харківська область – 1227 випадків;
Херсонська область – 828 випадків;
Хмельницька область – 693 випадки;
Черкаська область – 270 випадків;
Чернівецька область – 424 випадки;
Чернігівська область – 355 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.