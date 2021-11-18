Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 907 осіб;
- летальних випадків – 752;
- одужало – 19 633 особи;
- здійснено тестувань за добу – 114 199 (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 227.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 284 008 осіб;
- одужало – 2 704 217 осіб;
- летальних випадків – 79 506;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1483 випадки;
Вінницька область – 929 випадків;
Волинська область – 685 випадків;
Дніпропетровська область – 1892 випадки;
Донецька область – 1203 випадки;
Житомирська область – 816 випадків;
Закарпатська область – 462 випадки;
Запорізька область – 1240 випадків;
Івано-Франківська область – 819 випадків;
Київська область – 976 випадків;
Кіровоградська область – 214 випадків;
Луганська область – 330 випадків;
Львівська область – 1021 випадок;
Миколаївська область – 900 випадків;
Одеська область – 1055 випадків;
Полтавська область – 1100 випадків;
Рівненська область – 656 випадків;
Сумська область – 549 випадків;
Тернопільська область – 467 випадків;
Харківська область – 759 випадків;
Херсонська область – 370 випадків;
Хмельницька область – 941 випадок;
Черкаська область – 729 випадків;
Чернівецька область – 258 випадків;
Чернігівська область – 737 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) і Полтавській (1100) областях.
- В Україні за 16 листопада зафіксовано 18 668 нових випадків COVID-19. Захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.