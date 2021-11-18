В Україні за минулу добу, 17 листопада, зафіксовано 20 591 новий випадок COVID-19. Захворіли 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 907 осіб;

летальних випадків – 752;

одужало – 19 633 особи;

здійснено тестувань за добу – 114 199 (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 227.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 284 008 осіб;

одужало – 2 704 217 осіб;

летальних випадків – 79 506;

проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1483 випадки;

Вінницька область – 929 випадків;

Волинська область – 685 випадків;

Дніпропетровська область – 1892 випадки;

Донецька область – 1203 випадки;

Житомирська область – 816 випадків;

Закарпатська область – 462 випадки;

Запорізька область – 1240 випадків;

Івано-Франківська область – 819 випадків;

Київська область – 976 випадків;

Кіровоградська область – 214 випадків;

Луганська область – 330 випадків;

Львівська область – 1021 випадок;

Миколаївська область – 900 випадків;

Одеська область – 1055 випадків;

Полтавська область – 1100 випадків;

Рівненська область – 656 випадків;

Сумська область – 549 випадків;

Тернопільська область – 467 випадків;

Харківська область – 759 випадків;

Херсонська область – 370 випадків;

Хмельницька область – 941 випадок;

Черкаська область – 729 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 737 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) і Полтавській (1100) областях.