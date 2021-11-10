В Україні за минулу добу, 9 листопада, зафіксовано 23 283 нові випадки COVID-19. Захворіли 1539 дітей та 529 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 696 осіб;

летальних випадків – 816;

одужало – 16 277 осіб;

здійснено тестувань за добу – 146 589 (зокрема методом ПЛР – 69 627, методом ІФА – 19 681);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 130 772 особи;

одужало – 2 553 842 особи;

летальних випадків – 74 206;

проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1740 випадків;

Вінницька область – 673 випадки;

Волинська область – 720 випадків;

Дніпропетровська область – 1792 випадки;

Донецька область – 1210 випадків;

Житомирська область – 631 випадок;

Закарпатська область – 403 випадки;

Запорізька область – 1123 випадки;

Івано-Франківська область – 694 випадки;

Київська область – 1016 випадків;

Кіровоградська область – 113 випадків;

Луганська область – 606 випадків;

Львівська область – 1021 випадок;

Миколаївська область – 1067 випадків;

Одеська область – 1572 випадки;

Полтавська область – 1591 випадок;

Рівненська область – 1037 випадків;

Сумська область – 867 випадків;

Тернопільська область – 482 випадки;

Харківська область – 1719 випадків;

Херсонська область – 521 випадок;

Хмельницька область – 1141 випадок;

Черкаська область – 800 випадків;

Чернівецька область – 387 випадків;

Чернігівська область – 357 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях і м. Київ (1740).