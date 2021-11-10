Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 696 осіб;
- летальних випадків – 816;
- одужало – 16 277 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 146 589 (зокрема методом ПЛР – 69 627, методом ІФА – 19 681);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 130 772 особи;
- одужало – 2 553 842 особи;
- летальних випадків – 74 206;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1740 випадків;
Вінницька область – 673 випадки;
Волинська область – 720 випадків;
Дніпропетровська область – 1792 випадки;
Донецька область – 1210 випадків;
Житомирська область – 631 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 1123 випадки;
Івано-Франківська область – 694 випадки;
Київська область – 1016 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 606 випадків;
Львівська область – 1021 випадок;
Миколаївська область – 1067 випадків;
Одеська область – 1572 випадки;
Полтавська область – 1591 випадок;
Рівненська область – 1037 випадків;
Сумська область – 867 випадків;
Тернопільська область – 482 випадки;
Харківська область – 1719 випадків;
Херсонська область – 521 випадок;
Хмельницька область – 1141 випадок;
Черкаська область – 800 випадків;
Чернівецька область – 387 випадків;
Чернігівська область – 357 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях і м. Київ (1740).
- Нагадаємо, що 8 листопада в Україні було зафіксовано 18 988 нових випадків COVID-19. Захворіли 1183 дитини та 426 медпрацівників.