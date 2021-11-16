Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 264 особи;
- летальних випадків – 838 (рекорд);
- одужало – 21 914 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 112 896 (зокрема методом ПЛР – 45 674, методом ІФА – 13 529);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 244 749 осіб;
- одужало – 2 664 373 особи;
- летальних випадків – 77 985;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1481 випадок;
Вінницька область – 619 випадків;
Волинська область – 627 випадків;
Дніпропетровська область – 1635 випадків;
Донецька область – 736 випадків;
Житомирська область – 301 випадок;
Закарпатська область – 379 випадків;
Запорізька область – 1084 випадки;
Івано-Франківська область – 325 випадків;
Київська область – 754 випадки;
Кіровоградська область – 127 випадків;
Луганська область – 337 випадків;
Львівська область – 770 випадків;
Миколаївська область – 842 випадки;
Одеська область – 1549 випадків;
Полтавська область – 1000 випадків;
Рівненська область – 653 випадки;
Сумська область – 387 випадків;
Тернопільська область – 280 випадків;
Харківська область – 547 випадків;
Херсонська область – 153 випадки;
Хмельницька область – 387 випадків;
Черкаська область – 762 випадки;
Чернівецька область – 247 випадків;
Чернігівська область – 326 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (1635), Одеській (1549), Запорізькій (1084), Полтавській (1000) областях і м. Київ (1481).