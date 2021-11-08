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07 листопада

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В Україні за минулу добу зафіксовано трохи більше 13 тис. нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 7 листопада, зафіксовано 13 068 нових випадків COVID-19. Захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників.

Понеділок, 8 листопада 2021, 08:27

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 532 особи;
  • летальних випадків – 473;
  • одужало – 8 200 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 63 858 (зокрема методом ПЛР – 29 497, методом ІФА – 6 547);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 814.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 088 501 особа;

одужало – 2 520 956 осіб;

летальних випадків – 72 557;

проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 349 випадків;
Волинська область – 417 випадків;
Дніпропетровська область – 1032 випадки;
Донецька область – 483 випадки;
Житомирська область – 718 випадків;
Закарпатська область – 211 випадків;
Запорізька область – 713 випадків;
Івано-Франківська область – 363 випадки;
Київська область – 425 випадків;
Кіровоградська область – 99 випадків;
Луганська область – 50 випадків;
Львівська область – 827 випадків;
Миколаївська область – 812 випадків;
Одеська область – 1558 випадків;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 285 випадків;
Сумська область – 315 випадків;
Тернопільська область – 354 випадки;
Харківська область – 1179 випадків;
Херсонська область – 383 випадки;
Хмельницька область – 660 випадків;
Черкаська область – 243 випадки;
Чернівецька область – 361 випадок;
Чернігівська область – 385 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

Нагадаємо, що з 8 листопада 2021 року на період дії карантину щеплення проти COVID-19 обов’язкове для певних категорій працівників.

Теги: COVID-19, COVID-вакцина, Коронавірус, МОЗ України, статистика

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