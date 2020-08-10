Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 10 серпня в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 985 випадків;
  • Волинська область — 4 327 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 976 випадків;
  • Житомирська область — 2 154 випадки;
  • Закарпатська область — 5 809 випадків;
  • Запорізька область — 953 випадки;
  • Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
  • Кіровоградська область — 724 випадки;
  • м. Київ — 9 564 випадки;
  • Київська область — 4 197 випадків;
  • Львівська область — 10 981 випадок;
  • Луганська область — 155 випадків;
  • Миколаївська область — 716 випадків;
  • Одеська область — 4 230 випадків;
  • Полтавська область — 497 випадків;
  • Рівненська область — 6 923 випадки;
  • Сумська область — 699 випадків;
  • Тернопільська область — 3 324 випадки;
  • Харківська область — 4 901 випадок;
  • Херсонська область — 269 випадків;
  • Хмельницька область — 1 368 випадків;
  • Чернівецька область — 6 777 випадків;
  • Черкаська область — 1 036 випадків;
  • Чернігівська область — 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.