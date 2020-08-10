В Україні за минулу добу зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Станом на 09:00 10 серпня в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2 985 випадків;

Волинська область — 4 327 випадків;

Дніпропетровська область — 1 571 випадок;

Донецька область — 976 випадків;

Житомирська область — 2 154 випадки;

Закарпатська область — 5 809 випадків;

Запорізька область — 953 випадки;

Івано-Франківська область — 5 797 випадків;

Кіровоградська область — 724 випадки;

м. Київ — 9 564 випадки;

Київська область — 4 197 випадків;

Львівська область — 10 981 випадок;

Луганська область — 155 випадків;

Миколаївська область — 716 випадків;

Одеська область — 4 230 випадків;

Полтавська область — 497 випадків;

Рівненська область — 6 923 випадки;

Сумська область — 699 випадків;

Тернопільська область — 3 324 випадки;

Харківська область — 4 901 випадок;

Херсонська область — 269 випадків;

Хмельницька область — 1 368 випадків;

Чернівецька область — 6 777 випадків;

Черкаська область — 1 036 випадків;

Чернігівська область — 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.