В Україні за минулу добу зафіксували ​​13 276 нових випадків COVID-19. Захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 545 осіб;

летальних випадків – 430;

одужало – 10 240 осіб;

здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 769 164 особи;

одужало – 1 362 379 осіб;

летальних випадків – 35 017;

проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;

Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;

Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;

Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;

Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;

Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;

Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;

Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;

Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;

Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;

Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;

Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;

Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;

Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;

Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;

Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;

Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;

Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.