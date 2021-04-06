Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 545 осіб;
- летальних випадків – 430;
- одужало – 10 240 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 769 164 особи;
- одужало – 1 362 379 осіб;
- летальних випадків – 35 017;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;
Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), м. Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
- В Україні 4 квітня зафіксовано 10 179 нових випадків COVID-19. Захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.