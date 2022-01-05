Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 366 осіб;
  • летальних випадків – 273;
  • одужало – 8 439 осіб.
  • 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 682 659 осіб;
  • одужало – 3 491 793 особи;
  • летальних випадків – 96 709;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.

Фото МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.