Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 366 осіб;
- летальних випадків – 273;
- одужало – 8 439 осіб.
- 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 682 659 осіб;
- одужало – 3 491 793 особи;
- летальних випадків – 96 709;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 865 938.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей. Загалом проведено 28 596 332 щеплення.
- Нагадаємо, за добу 3 січня в Україні зафіксовано 1 746 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 87 дітей та 21 медпрацівник.
- В Україні схвалили впровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 60 років.