Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 970 осіб;
  •  летальних випадків – 135;
  •  одужало – 3 629 осіб.
  • 36 289 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 678 088 осіб;
  • одужало – 3 483 354 особи;
  • летальних випадків – 96 436;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

Фото МОЗ