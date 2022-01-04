Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 970 осіб;
- летальних випадків – 135;
- одужало – 3 629 осіб.
- 36 289 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 678 088 осіб;
- одужало – 3 483 354 особи;
- летальних випадків – 96 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 835 647.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини, з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей, отримали дві дози – 13 762 162 людини, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.
- За добу 2 січня в Україні зафіксовано 1 804 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 97 дітей та 24 медпрацівники.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт оголосив, що країна надасть можливість людям, вікової категорії 60+, а також медичному персоналу зробити щеплення четвертою дозою вакцини проти COVID-19 у зв’язку з поширенням варіанту Omicron.